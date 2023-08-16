16 августа 2023, 05:00
ВСУ бросили в бой последние резервы — СМИ
Forbes: ВСУ бросили в бой последнее крупное подразделение
Украинское командование отправило в бой 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это последнее крупное подразделение ВСУ держали держали в резерве, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.
«Украинские воздушно-десантные войска наконец-то перебросили свою самую мощную часть», — написал он.
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По словам Экса, бригада состоит из двух тысяч бойцов. Она укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger-2. Военнослужащие вступили в бой в Запорожской области. Их отправили в район Работино.
Как отметил автор статьи, 82-я и 46-я бригады держали в резерве, так как они были одними из последних крупных частей ВСУ. Теперь Украина может оказаться в крайне уязвимом положении, так как рискует потерять бойцов.
Экс заявил, что российские войска могут нанести ответный удар, если выдержат временную активизацию наступления ВСУ.
ВСУ
Украина
Специальная военная операция РФ на Украине
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