Мир 16 августа 2023, 05:00 ВСУ бросили в бой последние резервы — СМИ Forbes: ВСУ бросили в бой последнее крупное подразделение РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украинское командование отправило в бой 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Это последнее крупное подразделение ВСУ держали держали в резерве, заявил обозреватель Forbes Дэвид Экс.

«Украинские воздушно-десантные войска наконец-то перебросили свою самую мощную часть», — написал он.

Реклама

По словам Экса, бригада состоит из двух тысяч бойцов. Она укомплектована боевыми машинами Marder и Stryker, а также танками Challenger-2. Военнослужащие вступили в бой в Запорожской области. Их отправили в район Работино.

Как отметил автор статьи, 82-я и 46-я бригады держали в резерве, так как они были одними из последних крупных частей ВСУ. Теперь Украина может оказаться в крайне уязвимом положении, так как рискует потерять бойцов.

Экс заявил, что российские войска могут нанести ответный удар, если выдержат временную активизацию наступления ВСУ.