Мир 12 августа 2023, 04:49 ВСУ бросили своего морпеха, а потом сдали его российским военным Морпеха ВСУ бросили при бегстве, а затем СБУ его сдала ВС РФ как своего агента Freepik

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Украинские военные оставили своего морпеха в Херсонской области, потом завербовали для работы в СБУ и буквально сдали российским военным. Об этом сообщил сам боец Владимир Реул в беседе с РИА «Новости».

Он рассказал, что в прошлом году его формирования попало под обстрел ВС РФ недалеко от населенного пункта Копани. Из-за безответственности офицеров Реула забыли в регионе, подконтрольном российским войскам. Мужчина спрятал оружие и не показывал свою причастность к ВСУ.

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Через шесть месяцев на Реула вышли СБУ и поручили работу агента на территории России. За хорошее выполнение обязанностей бойца обещали переправить на подконтрольную киевскому режиму территорию. Однако когда военный выполнил поручение — его обманули.

«Дал номер телефона человека, который должен был меня переправить на подконтрольную территорию Украины. Когда приду в определенное место — должен был сказать позывной „Галичина“», — сообщил солдат.

Военный пришел на указанную точку и произнес специальное слово. Однако вместо нужного человека его ждали сотрудники ВС РФ. Они взяли в плен Реула. По мнению бойца, ВСУ обманули его «как пушечное мясо».

Ранее стало известно, что ВСУ ударили по своим же солдатам. Все началось на правом берегу Днепра, украинские военные отказались пересекать реку на лодках. В ответ на это заградительный отряд открыл огонь по ним.