02 апреля 2024, 10:22
ВСУ атаковали территорию Россию дронами с использованием искусственного интеллекта
CNN: ВСУ задействовали для атак по РФ беспилотники с использованием ИИ
Украинские военные задействовали для некоторых атак по России беспилотники с использованием базового искусственного интеллекта. Об этом сообщил телеканал CNN.
Источник издания, знакомый с программой БПЛА Украины, рассказал, что ИИ помогает обеспечить дронам точность, несмотря на работу российских систем защиты. По его словам, каждый украинский беспилотник оснастили процессором со спутниковыми данными и информацией о местности.
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«Точность в условиях глушения обеспечивается за счет использования ИИ», — подчеркнул анонимный собеседник телеканала.
Ранее Telegram-канал «112» сообщил о пожаре на нефтеперерабатывающем заводе в Нижнекамске из-за удара беспилотника. По информации издания, пожарные оперативно потушили возгорание, никто не пострадал.
В тот же день из-за украинских дронов в Липецкой области ввели режим ракетной опасности. БПЛА зафиксировали рядом с границами региона, сообщил губернатор Игорь Артамонов.
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Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
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