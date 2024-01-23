Мир 23 января 2024, 09:34 ВСУ активизировали авиацию в районе Артемовска Офицер Марочко: авиация ВСУ активизировалась у Артемовска, но далеко от фронта Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/globallookpress

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В районе Артемовска активизировалась авиация Вооруженных сил Украины. Но она работает далеко от линии боестолкновения. Об этом заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко в своем Telegram-канале, ссылаясь на собственные источники.

«В районе населенного пункта Артемовск и его окрестностей силами ПВО Вооруженных сил России фиксируется рост маркеров воздушных целей ВФУ. В частности, отмечается увеличение работы ударных вертолетов», — указал он.

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Украинская авиация летает каждый день, при этом не заходит в зону поражения российских средств противовоздушной обороны. ВСУ работают далеко от передовых участков фронта, что снижает их боевую эффективность, резюмировал Марочко.

Как отметило издание Daily Star, для украинской армии сложилась тупиковая ситуация, которая продлится по меньшей мере несколько месяцев. Такое положение дел обескуражило президента республики Владимира Зеленского, подчеркнули авторы материала.