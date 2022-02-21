Украинские военнослужащие 66 раз нарушили режим прекращения огня за прошедшие сутки. В результате обстрелов пострадали трое мирных жителей. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«По состоянию на 00:00 представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано уже 66 нарушений режима прекращения огня», — привели цитату из заявления Филипоненко в Telegram-канале Народной милиции ЛНР.

По словам официального представителя ведомства, украинские силовики активно используют запрещенное Минскими соглашениями вооружение. Он уточнил, что военнослужащие применяли минометы и пускали снаряды запрещенного калибра 120 миллиметров.

В результате обстрелов одному из жителей населенного пункта Пришиб оторвало ногу. В Знаменке два человека получили осколочные ранения. Еще правоохранители зафиксировали повреждения крыш двух жилых домов.

Власти самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик 17 февраля объявили экстренную эвакуацию населения. Местных жителей стали вывозить в Россию и отправлять в пункты временного размещения. Позже эвакуацию перевели в круглосуточный режим.