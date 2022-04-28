Столтенберг гарантировал безопасность Швеции и Финляндии перед вступлением в НАТО

Швеция и Финляндия получат гарантии безопасности на время переходного периода для вступления в НАТО, если власти стран подадут соответствующие заявки. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что окончательное решение о вступлении в НАТО Швеция и Финляндия примут самостоятельно. Сейчас эти страны остаются самыми близкими партнерами альянса. Они соответствуют всем критериям, поэтому вхождение в состав организации окажется быстрым.

«Для НАТО безопасность Финляндии и Швеции имеет значение. Я уверен, что мы найдем решение для обеспечения их безопасности на время переходного периода между подачей о включении в альянс и ратификацией», — заявил Столтенберг.

Против вступления в НАТО Швеции и Финляндии выступил президент Хорватии Зоран Миланович. Он подчеркнул, что альянсу сначала необходимо решить накопившиеся проблемы на Балканском полуострове прежде, чем принимать новых членов.

Руководство Финляндии и Швеции заявили, что решение о вступлении в НАТО пока находится на уровне обсуждений в парламентах. При этом финский министр иностранных дел Пекка Хаависто не исключил, что страны могут подать заявки одновременно. Но конкретной даты он не назвал.