Мир 05 мая 2023, 13:07 Вступление Украины в НАТО заморозили из-за риска третьей мировой войны Bloomberg: прием Украины в НАТО во время спецоперации спровоцирует третью мировую войну РИА «Новости»

Читать 360tv в

Возможная эскалация конфликта стала веской причиной того, чтобы не принимать Украину в НАТО. Этот шаг в худшем случае спровоцирует третью мировую войну, предупредил обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут.

Вопрос вступления Украины в альянс, но в ограниченном статусе — без распространения на нее пятой статьи устава — обсудят на июльском саммите в Вильнюсе. По правилам нападение на одного члена НАТО воспримут как агрессию против остальных. Андреас Клут сказал, что страну стоит принять в альянс, не обещая такой защиты.

Реклама

«Сценарии эскалации предсказать невозможно. Но они включают сползание в третью мировую войну», — заявил журналист.

Он признал, что такой вариант разочарует киевский режим, который рассчитывал стать полноправным членом альянса. По словам обозревателя, есть много причин одобрить заявку, но еще больше — против этого. Если Украина вступит в НАТО, ему придется открыто стать участником конфликта с ядерной державой. Андреас Клут сказал, что ни один альянс не должен принимать страну, которая уже с кем-то воюет.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина фактически вступила в НАТО. Он призвал дать четкий сигнал о ее будущем статусе.