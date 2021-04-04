Вооруженные силы Украины стали «настоящим щитом» Европы. Вступление страны в НАТО усилит мощь альянса. Об этом заявил главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в поздравлении организации с 72-летием.

«За последние годы Вооруженные силы Украины стали настоящим щитом Европы, а наша страна — активным контрибьютором евроатлантической безопасности», — приводит РИА «Новости» текст поздравительного сообщения Хомчака.

Он добавил, что украинская армия сотрудничает с НАТО по всем направлениям реформы. В этом году ВСУ примут участие в 15 учениях. Шесть из них пройдут за пределами Украины.

Министр обороны Украины Андрей Таран напомнил, что Украина значительно продвинулась на пути вступления в НАТО и в прошлом году «вопреки недоброжелателям» получила от альянса статус партнера с расширенными возможностями . Украинский президент Владимир Зеленский оставил свое поздравление в Twitter. «Надеемся на расширение нашего практического сотрудничества для укрепления евроатлантической безопасности», — говорится в твите Зеленского.

Накануне он заручился военной поддержкой США в случае конфликта с Россией во время разговора с американским президентом Джо Байденом по телефону.