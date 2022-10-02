Вступление Украины в НАТО сравнили с приближением третьей мировой войны | 360°

Мир 02 октября 2022, 12:41 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Вступление Украины в НАТО сравнили с приближением третьей мировой войны Читатели Le Figaro назвали третью мировую войну последствием вступления Украины в НАТО РИА «Новости»

Читать 360tv в

Статья французской газеты Le Figaro о заявлении президента Украины об ускоренном вступлении страны в НАТО возмутила читателей. В комментариях они призвали входящие в Североатлантический альянс страны не допустить такого решения, потому что последствиями станут реальное столкновение с Россией и третья мировая война. Все заявления доступны на сайте издания.

Один из читателей отметил, что рассчитывает на то, что хотя бы у одной страны НАТО есть реальное понимание ситуации и осознание последствий принятия Украины.

Реклама

«Я очень надеюсь, что у хотя бы одного из членов НАТО хватит здравого смысла наложить вето. В противном случае это будет означать прямую войну с Россией», — написал автор.

Реклама

Ему тут же напомнили, что Украина не имеет права на вступление в альянс.

«В уставе говорится, что НАТО не может принять страну, находящуюся в состоянии войны или с неопределенными границами», — подчеркнул комментатор.

Еще один читатель напомнил, что Зеленский уже говорил о возможности третьей мировой войны еще в мае 2021 года из-за противостояния в Донбассе.

«Либо он замечательный стратег и геополитик, в чем я сомневаюсь, либо США заранее заверили его в своей поддержке», — пояснил он свою мысль.

Часть читателей призвали всех одуматься и прекратить нагнетать обстановку.

«Эта истерика должна прекратиться. Мы не должны взрывать планету из-за Украины, которая такая же коррумпированная страна. Эта история превращается в безумие, которое кто-то должен остановить», — заявил один из читателей.

С ним тут же согласился другой комментатор и предложил выход.

«Пусть Франция выходит из НАТО и начинает мирные переговоры. Спасайте жизни вместо того, чтобы втягивать мир в непоправимую глобальную экономическую и экологическую, гуманитарную катастрофу», — подчеркнул он.

«О своем желании вступить в НАТО Украина заявляла давно. При пособничестве США она готова разместить на своей территории ракеты на российской границе. Именно по этой причине Путин и начал наступление первым», — пояснил один из авторов.

Президент Украины Владимир Зеленский в минувшую пятницу, 30 сентября, сообщил, что подписал заявку на ускоренное вступление страны в НАТО.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг тут же заявил, что быстро стать частью НАТО у Украины не получится.

Преждевременным назвал вступление страны в альянс помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он подчеркнул, что сейчас важнее оказать Украине военную поддержку.

0 0 0 0 1 1