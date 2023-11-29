Важное 29 ноября 2023, 14:54 Вступление Украины в НАТО приведет к третьей мировой войне — Сийярто Сийярто: Украину не примут в НАТО, это чревато третьей мировой войной РИА «Новости»

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Украина пока не может стать членом Североатлантического альянса, это чревато третьей мировой войной. Такое заявление сделал министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщило РИА «Новости».

«НАТО — это сообщество, основанное на ценностях. Об этом тоже ясно говорится в Вашингтонском договоре. Поэтому очевидно, что в альянсе нет места стране, которая постоянно отбирает, нарушает, отзывает права национальных меньшинств», — заявил он.

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Сийярто также отметил, что в военно-политический блок могут вступать только страны, внесшие вклад в Североатлантическую безопасность. В случае с Украиной это невозможно. Более того, прием страны в НАТО может обернуться третьей мировой войной.

Украина не получит приглашения в альянс на следующем саммите в 2024 году, добавил Сийярто. Стране необходимо выполнить ряда условий для членства в НАТО и получить согласие всех союзников, сообщал RT.

Ранее НАТО пообещал разработать дорожную карту для перехода Украины к полной оперативной совместимости с альянсом. Пакет помощи хотят перевести в программу по содействию в восстановлении сектора безопасности и обороны украинской стороны. Альянс и Украина также подписали программу сотрудничества на 2024 год.