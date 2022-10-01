Вступление Украины в НАТО назвали губительным для альянса | 360°

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Вступление Украины в НАТО назвали губительным для альянса

Депутат Шеремет: НАТО распадется на мелкие кусочки, если в него вступит Украина

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Принятие в состав стран-членов НАТО Украины погубит альянс и он непременно распадется. Об этом РИА «Новости» сообщил депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет.

«Альянс распадется на мелкие кусочки, если в него вступит Украина. Наша страна не будет мириться с той угрозой,  которую принесет вступление Украины в альянс», — заявил он.

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Парламентарий признался, что заявление президента Украины Владимира Зеленского о подаче заявке в НАТО в ускоренном  порядке не стало для него удивительным.

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«Нет ничего странного в этом, Зеленский просто намерен решить свои проблемы. А это подведет НАТО к эшафоту. Только переговоры с Россией и полная капитуляция способны спасти Украину, а не НАТО», — добавил Шеремет.

Накануне Зеленский заявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном режиме. Президент добавил, что отказывается вести какие-либо переговоры с Россией, пока ее президентом является Владимир Путин.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что альянс не может принять Украину, так как этот вопрос решают все 30 стран-членов.

Зампред Совбеза РФ  Дмитрий Медведев предположил, что Зеленский намерен развязать Третью Мировую войну, подав заявку на вступление Украины в НАТО.

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