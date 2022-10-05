Американский политолог назвал последствия вступления Украины в НАТО | 360°

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Американский политолог назвал последствия вступления Украины в НАТО

Экс-представитель Госдепа США заявил, что вступление Украины в НАТО чревато мировой войной

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Вступление Украины в военно-политический блок НАТО ставит под угрозу глобальный мир. Такое мнение выразил бывший представитель Госдепартамента США, политолог Николай Петро. Его слова привело РИА «Новости».

Президент Украины 30 сентября заявил, что Киев подает заявку на вступление в Альянс. Однако помощник Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан назвал эти процедуры несвоевременными.

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«Подготовительная интеллектуальная работа с целью выставить мировую войну за нечто „нормальное“ уже ведется», — отметил Петро.

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Запад пытается подготовить население к вступлению Украины в НАТО. При этом руководство Альянса готов нарушить процедуры на фоне «гуманитарной необходимости».

Ранее зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев усомнился в адекватности Зеленского. По его мнению, стремление украинского политика в Альянс только приближает третью мировую войну. При этом Запад цинично готов биться с Россией руками Зеленского до последнего украинца.

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