Мир 17 февраля 2024, 14:05 Вступление Украины в ЕС назвали смертельным для Польши Миллер: членство Украины в ЕС станет смертельным для польских фермеров Michael Kappeler / Global Look Press

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Евродепутат и бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер предупредил о сильном ущербе для страны в случае вступления Украины в Евросоюз. Его слова привело издание Fakt.

«Сельское хозяйство в Польше получит очень сильный, даже смертельный удар», — сказал он.

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Миллер отметил, что Украине нужно помогать оружием и военной техникой, однако следует задуматься и о сельском хозяйстве Польши.

«Просто представьте, если Украина станет частью Евросоюза, никто не станет регулировать и контролировать приток новых товаров. Поэтому конкуренция сильно осложнится. Украинские сельскохозяйственные предприятия больше наших, конкурировать нереально», — добавил евродепутат.

Если Украина захочет вступить в ЕС, то должна привыкнуть к мысли, что не получит каких-то особых льгот и уступок, заключил политик.

Ранее глава Госсовета Крыма Владимир Константинов выразил мнение, что поддержка Украины завела Евросоюз в тупик.