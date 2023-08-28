Мир 28 августа 2023, 16:05 Вступление Украины и Молдавии в ЕС обсудят на следующем саммите Глава Евросовета Мишель объявил темой саммита ЕС вступление Украины и Молдавии РИА «Новости»

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Вступление Украины и Молдавии в Евросоюз обсудят лидеры европейских стран на следующем саммите. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил глава Европейского совета Шарль Мишель на открытии Международного стратегического форума в Словении.

Он подчеркнул, что рассчитывает на возвращение к изучению заявок о вступлении Грузии, а также Боснии и Герцеговины.

Шарль Мишель подчеркнул, что встреча глав государств европейских стран пройдет в октябре в испанской Гранаде.

«Мы обсудим расширение на следующем саммите ЕС: Украина, Молдавия. Также я ожидаю, что в повестку вернутся Босния и Герцеговина и Грузия», — заявил глава Еврокомиссии.

Накануне газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что окончательно вопрос о вступлении новых стран в ЕС примут к 2030 году. Расширение объединения назвали одной из главных задач.

По словам одного из собеседников FT, на предстоящей встрече участники также обсудят возможность пополнения бюджета, за счет которого страны кандидаты получат финансовую поддержку.

Официальными кандидатами на вступление в Евросоюз на сегодняшний день являются семь стран: Албания, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

Украина подала заявку на вступление в ЕС в конце февраля 2022 года и сразу получила поддержку со стороны Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Словакии, Болгарии и Словении. В открытом письме главы государств подчеркнули, что Украине немедленно нужно предоставить статус страны- кандидата.

По данным агентства Bloomberg, Евросоюз намерен выставить несколько условий для предоставления Украине финансовой помощи для продолжения процесса вступления. В частности, речь идет о судебной реформе и борьбе с коррупцией.