Президент Финляндии оценил реакцию Путина на вступление страны в НАТО

Реакция президента России Владимира Путина на вступление Финляндии в НАТО оказалась гораздо более сдержанной, чем ожидал финский лидер Саули Ниинисте. Об этом он сообщил во время пресс-конференции в Хельсинки, написал ТАСС.

«Реакция России была более сдержанной, чем нами вчера ожидалось», — сообщил президент Финляндии.

Ниинисте признал, что отношения Финляндии с Россией неизбежно изменятся.

«Хотя на данный момент многое в них остается неопределенным. Могу сказать, что мы не видим подготовки Россией каких-либо действий военного характера», — подчеркнул он.

Накануне по инициативе финской стороны состоялся диалог Ниинисте и Владимира Путина. Российский лидер сообщил коллеге, что курс Финляндии на вступление в НАТО является ошибкой, так как угроз ее безопасности нет.

Днем 15 мая стало известно, что Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО.