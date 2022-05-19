Представители Швеции и Финляндии подали заявку на вступление в НАТО. СМИ Германии назвали этот шаг роковым. Об этом сообщила газета Jung Welt.

«Дополнительное расширение военного блока означает не большую, а меньшую безопасность в Европе и увеличивает риск масштабного вооруженного конфликта», — написали журналисты издания.

Также они отметили, что расширение НАТО нарушит безопасность России. К тому же Альянс не сообщает объем поставок вооружения в Финляндию и Швецию.

По мнению журналистов немецкого издания, действия НАТО носят экспансионистский характер. Кроме того, члены Альянса не знают о настоящих принципах демократии и мирном разрешении споров.

Журналисты Jung Welt обратили внимание читателей на действия английского премьер-министра Бориса Джонсона. Из-за него не состоялись мирные переговоры между Украиной и Россией, на которых обсуждался нейтральный статус первой страны.

Другим политическим шагом, который показывает несостоятельность действий НАТО, является недавнее заявление экс-председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера. Он призвал членов Альянса незамедлительно принять Украину в организацию.