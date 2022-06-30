Вступление в НАТО было стратегической ошибкой для Швеции и Финляндии

Швеция и Финляндия ранее были нейтральными государствами, что являлось выгодной политикой в современном мире. Однако своим вступлением в НАТО они совершили стратегическую ошибку. Такое мнение в разговоре с «360» высказал аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Данила Гуреев.

«В XXI веке лучший способ обезопасить свое государство — это оставаться в нейтральном статусе, то есть не вступать ни в какие военно-политические блоки. Швеция и Финляндия до недавнего времени придерживалась такого курса», — сказал он.

По его словам, в целом им ничего не угрожало, потому что на их территории размешалось вооружение собственных стран.

Теперь же ситуация изменилась: Швеция, Финляндия в некоторой степени представляют для РФ угрозу, потому что на их территории может гипотетически размещаться наступательное вооружение стран НАТО, в том числе и США.

«Россия в случае размещения вооружения на территории данных стран будет вынуждена отвечать зеркально. В случае появления на территории условной Финляндии ракетных систем США РФ будет вынуждена направлять свои ракеты на эти комплексы», — добавил собеседник «360».

Гуреев объяснил, что Россия будет в таком случае формировать ракетные бригады на границе с Финляндией, будет усиление Балтийского флота.

«Как мне кажется, для Финляндии и Швеции это решение о вступлении было стратегически неверным, потому что до недавнего времени им ничего не угрожало. Сегодня в случае гипотетического конфликта между РФ и США они будут полноценными участниками», — заключил он.

Накануне стало известно, что страны НАТО официально пригласили вступить Швецию и Финляндию в Альянс.