Мир 20 декабря 2022, 19:14 Вступление Белоруссии в украинский конфликт сочли маловероятным Глава Минобороны Великобритании Уоллес исключил участие Белоруссии в конфликте на Украине РИА «Новости»

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Возможность вступления в конфликт на Украине Вооруженных сил Белоруссии сегодня очень мала, если рассматривать ситуацию в краткосрочной перспективе. По более долгим прогнозам, Минск вряд ли изменит свою роль в российской специальной военной операции. Как сообщил ТАСС, об этом заявил министр обороны Великобритании Бен Уоллес.

Он подчеркнул, что, по данным разведки, на сегодняшний день все участие Белоруссии заключается только в предоставлении территории для запуска систем вооружения.

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«В настоящий момент я считаю маловероятным, что Белоруссия присоединится к конфликту в краткосрочной перспективе», — заявил Уоллес.

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Министр добавил, что с великой вероятностью эта ситуация не изменится на протяжении еще долгого периода времени.

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Минске после переговоров с белорусским лидером Александром Лукашенко заявил, что обе страны приступят к совместной подготовке войск в качестве меры обеспечения безопасности Союзного государства.

Глава государства пояснил, что речь идет о регулярных совместных учениях, а также о подготовке военных белорусских летчиков по управлению истребителями с ядерными боеприпасами.