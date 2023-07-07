07 июля 2023, 16:30
Вступивший в ВСУ британский наемник попросил денег для поездки домой после ранения
Liverpool Echo: раненый британский наемник ВСУ Смит объявил сбор денег для поездки домой
Уроженец британского Истхэма Джеймс Смит не смог найти себе работу после увольнения из армии. Тогда же он узнал, что украинская армия берет к себе иностранцев для участия в боевых действиях против российских сил. Британец посчитал, что полученный во время военных кампаний в Афганистане опыт ему пригодится, и вступил в ВСУ. Но все закончилось серьезным ранением после подрыва на мине и сложной операцией. Об этом сообщило британское издание The Liverpool Echo.
По данным журналистов, ранение Смит получил 18 июня, когда во время удара российских войск побежал в лес, чтобы укрыться, где наступил на мину. Его доставили в больницу, где мужчине удалили палец на левой ноге и вставили в конечность металлический штырь.
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В данный момент британец находится в одном из медицинских учреждений Киева и намерен вернуться домой к жене и двум детям. Для дальней поездки и возвращения к мирной жизни наемник объявил сбор средств.
«Я прошу только немного денег, чтобы вернуться и попытался наладить жизнь», — заявил Смит. По его словам, за сборы средств отвечают его друзья, которые уже собрали какую-то сумму.
В начале июля стало известно о гибели под Краматорском ветерана пехоты США Яна Фрэнка Торторичи. Он приехал на Украину и вступил в интернациональный легион ВСУ полтора года назад.
Минобороны России сообщало, что удар высокоточным оружием по месту временной дислокации украинских войск и наемников в Краматорске нанесли 27 июня. В ведомстве уточнили, что на месте погибли два генерала, до 50 офицеров и около 20 наемников и иностранных советников ВСУ.
Великобритания
ВСУ
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