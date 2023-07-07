Мир 07 июля 2023, 16:30 Вступивший в ВСУ британский наемник попросил денег для поездки домой после ранения Liverpool Echo: раненый британский наемник ВСУ Смит объявил сбор денег для поездки домой Ministry of Defense of Ukraine

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Уроженец британского Истхэма Джеймс Смит не смог найти себе работу после увольнения из армии. Тогда же он узнал, что украинская армия берет к себе иностранцев для участия в боевых действиях против российских сил. Британец посчитал, что полученный во время военных кампаний в Афганистане опыт ему пригодится, и вступил в ВСУ. Но все закончилось серьезным ранением после подрыва на мине и сложной операцией. Об этом сообщило британское издание The Liverpool Echo.

По данным журналистов, ранение Смит получил 18 июня, когда во время удара российских войск побежал в лес, чтобы укрыться, где наступил на мину. Его доставили в больницу, где мужчине удалили палец на левой ноге и вставили в конечность металлический штырь.

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В данный момент британец находится в одном из медицинских учреждений Киева и намерен вернуться домой к жене и двум детям. Для дальней поездки и возвращения к мирной жизни наемник объявил сбор средств.

«Я прошу только немного денег, чтобы вернуться и попытался наладить жизнь», — заявил Смит. По его словам, за сборы средств отвечают его друзья, которые уже собрали какую-то сумму.

В начале июля стало известно о гибели под Краматорском ветерана пехоты США Яна Фрэнка Торторичи. Он приехал на Украину и вступил в интернациональный легион ВСУ полтора года назад.

Минобороны России сообщало, что удар высокоточным оружием по месту временной дислокации украинских войск и наемников в Краматорске нанесли 27 июня. В ведомстве уточнили, что на месте погибли два генерала, до 50 офицеров и около 20 наемников и иностранных советников ВСУ.