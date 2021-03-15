Вступило в силу требование заполнять электронную анкету при въезде в Турцию

Приезжающие в Турцию обязаны заполнять электронные анкеты для получения «кода здоровья». Распоряжение властей вступило в силу в этот понедельник.

«Да, с сегодняшнего дня все приезжающие в нашу страну пассажиры должны заполнять форму на сайте не более чем за 72 часа перед въездом. После этого им автоматически будет выдаваться индивидуальный HES-код», — рассказал ТАСС представитель Министерства здравоохранения Турции.

Ранее в Минздраве Турции говорили, что при помощи этого кода у сотрудников министерства будет возможность связаться с приезжающими, если будет установлено, что они контактировали с больными COVID-19 во время поездки. При регистрации на рейс пассажирам необходимо предъявить представителю авиакомпании заполненную форму в электронном или распечатанном виде.

Заполнение данной формы может быть проверено на границе Турции. Если форма не будет заполнена либо там будут указаны ложные сведения, то за этим могут последовать правовые и административные санкции.

«Также вам может быть отказано во въезде в Турцию», — напомнили в Министерстве здравоохранения.

В настоящее время HES-кодом пользуются все люди, которые проживают в Турции на постоянной основе. Его необходимо предъявлять во время посещения торговых центров и ряда государственных учреждений. Помимо этого, администрация Стамбула с 15 марта обязала жителей предоставлять «коды здоровья» при посещении кафе, парикмахерских, хаммамов, спа-салонов, свадебных салонов, театров и фитнес-центров.