Встревоженный Порошенко проводил Волкера словами о российском агрессоре

Пятый президент Украины Петр Порошенко прокомментировал отставку специального представителя США по Украине Курта Волкера тревожной записью в Twitter. Не обошлось без упоминания России как агрессора: Порошенко говорит об этом по поводу и без.

«Тревожная новость из Вашингтона: в отставку подал Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине. Его вклад в укрепление нашего стратегического партнерствa с СШA трудно переоценить. Как трудно переоценить и его твердость и стратегическое видение противодействия российской агрессии», — написал Порошенко в Twitter.

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Эксперты предполагают, что после этих слов Волкеру точно пора начинать тревожиться. Похвала от Порошенко сродни «черной метке», заметили в соцсетях комментаторы.

Вклад Волкера во внутренние дела страны отметил также бывший министр иностранных дел, возглавлявший внешнеполитическое ведомство Украины при Порошенко, Павел Климкин.

«Курт Волкер — это первая даже не политическая, а по-настоящему реальная утрата. Мы были ему небезразличны: так редко случается в политике. Большое спасибо, Курт. Очень жаль. Это только начало», — написал Климкин. Свою эпитафию он также разместил в Twitter.