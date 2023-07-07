Мир 07 июля 2023, 18:35 Встречу украинских пленных с родственниками организовали в ДНР ТАСС: пленные украинские солдаты встретились в колонии в ДНР со своими семьями РИА «Новости»

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Власти ДНР организовали для военнопленных украинской армии встречу с их родными и близкими в одной из исправительных колоний. Об этом сообщил ТАСС.

Встречу организовали Минюст ДНР и омбудсмен Дарья Морозова. Ее участники — пятеро солдат — попали в плен еще в начале СВО и все это время могли только обмениваться с семьей письмами.

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«Ровно год назад <…> занималась поисками своего мужа, власти Российской Федерации мне помогли», — рассказала волонтер Марина Ашифина.

Она родом из Донбасса, но теперь вместе с супругом живет в Москве. Передает обращения российским властям через органы ДНР. Девушка сравнила отношение к пленным украинских властей, которые назвали солдат дезертирами или без вести пропавшими.

В начале июля стало известно, что российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько.