07 июля 2023, 18:35
Встречу украинских пленных с родственниками организовали в ДНР
ТАСС: пленные украинские солдаты встретились в колонии в ДНР со своими семьями
Власти ДНР организовали для военнопленных украинской армии встречу с их родными и близкими в одной из исправительных колоний. Об этом сообщил ТАСС.
Встречу организовали Минюст ДНР и омбудсмен Дарья Морозова. Ее участники — пятеро солдат — попали в плен еще в начале СВО и все это время могли только обмениваться с семьей письмами.
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«Ровно год назад <…> занималась поисками своего мужа, власти Российской Федерации мне помогли», — рассказала волонтер Марина Ашифина.
Она родом из Донбасса, но теперь вместе с супругом живет в Москве. Передает обращения российским властям через органы ДНР. Девушка сравнила отношение к пленным украинских властей, которые назвали солдат дезертирами или без вести пропавшими.
В начале июля стало известно, что российские военные взяли в плен чемпиона Украины по боксу Андрея Приходько.
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