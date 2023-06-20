Мир 20 июня 2023, 03:06 Встречу с лидерами стран Африки назвали в Киеве «жесткой» Глава МИД Кулеба назвал жестким диалог с делегацией ЮАР в Киеве РИА «Новости»

Читать 360tv в

Диалог с лидерами стран Африки, которые посетили украинскую столицу с мирной инициативой, был откровенным и местами жестким. Таким мнением поделился министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире украинского телемарафона. Его слова привело РИА «Новости».

«Впервые за историю независимости Украины к нам приехала такая делегация из Африки… Был очень откровенный разговор, местами жесткий диалог, но президент (Владимир Зеленский — прим. ред.) четко расставил все точки над i», — сказал он.

Реклама

По его словам, африканская делегация оставляла Киев «не просто с намного лучшим пониманием ситуации», но изменились некоторые их позиции.

Кулеба отметил, что Украина будет смотреть «как они будут эволюционировать». При этом глава МИД добавил, что от своих принципов киевский режим не отступит и будет откровенно говорить со всеми.

Также по словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Киеву все равно будет мало оружия, сколько бы его не дали. Сейчас ВСУ больше всего нужны бронетехника и артснаряды, резюмировал он.