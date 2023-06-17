17 июня 2023, 01:22
Встречу Путина с военкорами назвали поступком настоящего лидера
Экс-разведчик ВС США Риттер назвал смелым решение Путина встретиться с военкорами
Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле проявил уверенность и стойкость. Такую оценку дал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Встреча Путина с военными корреспондентами — самое смелое решение, которое может принять руководитель страны, находящейся в состоянии вооруженного конфликта», — заявил Риттер.
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Экс-разведчик отметил, что глава государства не боялся вопросов от военкоров, работавших на передовой. Ответы Путина были спокойные и уверенные, какими и должны быть слова настоящего лидера. Невозможно представить, чтобы президент США Джо Байден сделал что-то подобное, заявил Риттер.
Путин провел встречу с военкорами 13 июня. Глава государства предупредил, что разговор будет откровенным. Он ответил на вопросы журналистов и рассказал о планах относительно спецоперации на Украине. Путин заявил, что ВС РФ будут наносить точечные удары по военных объектам противника, а не лупить по жилым кварталам, «как эти придурки».
Журналистика
Владимир Путин
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