Мир 17 июня 2023, 01:22 Встречу Путина с военкорами назвали поступком настоящего лидера Экс-разведчик ВС США Риттер назвал смелым решение Путина встретиться с военкорами Встреча президента России Владимира Путина с военкорами / РИА «Новости»

Читать 360tv в

Президент России Владимир Путин на встрече с военными корреспондентами в Кремле проявил уверенность и стойкость. Такую оценку дал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

«Встреча Путина с военными корреспондентами — самое смелое решение, которое может принять руководитель страны, находящейся в состоянии вооруженного конфликта», — заявил Риттер.

Реклама

Экс-разведчик отметил, что глава государства не боялся вопросов от военкоров, работавших на передовой. Ответы Путина были спокойные и уверенные, какими и должны быть слова настоящего лидера. Невозможно представить, чтобы президент США Джо Байден сделал что-то подобное, заявил Риттер.

Путин провел встречу с военкорами 13 июня. Глава государства предупредил, что разговор будет откровенным. Он ответил на вопросы журналистов и рассказал о планах относительно спецоперации на Украине. Путин заявил, что ВС РФ будут наносить точечные удары по военных объектам противника, а не лупить по жилым кварталам, «как эти придурки».