Мир 19 марта 2023, 07:28 Встречу Путина и Си Цзиньпина назвали вызовом для США Hill: визит Си Цзиньпина в Россию и встреча с Путиным бросит вызов США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Поездка китайского лидера Си Цзиньпина в Россию и встреча с коллегой Владимиром Путиным является серьезным вызовом для США и их союзников. Об этом в материале для издания Hill написала обозреватель Эллен Митчелл.

«Предстоящий визит Си Цзиньпина в Россию будет настоящим вызовом, брошенным США и их союзникам, которые захотели уничтожить российскую экономику путем разрушительных санкционных ограничений», — сообщила она.

Реклама

По мнению Митчелл, подтверждение партнерства России и Китая станет одним из итогов встречи глава государств.

Реклама

«Многие западные политики серьезно встревожены из-за грядущей встречи лидеров России и Китая. Этот открытый диалог, несомненно, еще сильнее укрепит связь двух стран», — отметила колумнистка.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин посетит Россию 20–22 марта при приглашению Владимира Путина.