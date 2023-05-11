Мир 11 мая 2023, 04:58 Встречу главы Пентагона и министра обороны КНР сочли маловероятной FT: встреча министра обороны США Остина с китайским коллегой Ли маловероятна Pxhere

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Встреча министра обороны США Ллойда Остина с его китайским коллегой Ли Шанфу в Сингапуре в июне маловероятна. Об этом сообщила газета The Financial Times. Причина низкой вероятности заключается в американских санкциях против главы минобороны КНР.

Китаю будет практически невозможно согласиться на встречу до тех пор, пока действуют ограничительные меры, указали источники издания. Штаты же уверены, что санкции не мешают Остину встретиться с китайским коллегой в третьей стране. Как уточнил источник газеты, США сообщили об этом КНР.

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Перспектив отмены санкций против Ли Шанфу, как отмечается, источники издания не видят, указали «Известия».

Американские власти должны задуматься над переосмыслением собственной стратегии в отношении Китая, уверен министр иностранных дел КНР Цинь Ган. Об этом он заявил на встрече с американским послом Николасом Бернсом. Также глава китайского МИД выразил надежду, что отношения двух государств в скором времени вернутся в нормальное русло. Китай намерен выстраивать диалог с США на основе взаимовыгодного сотрудничества, мирного сосуществования и взаимного уважения.