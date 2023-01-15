Мир 15 января 2023, 00:29 Встречу глав Минобороны Турции и Сирии поставили в повестку дня в середине февраля — СМИ Yeni Akit: встреча глав Минобороны Турции и Сирии может пройти в середине февраля

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Очередная встреча глав Минобороны Турции и Сирии может пройти в середине февраля. Об этом написала газета Yeni Akit со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.

«Ибрагим Калын сообщил, что в середине февраля на повестке дня стоит встреча между министрами обороны двух стран», — говорится в сообщении.

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Калын заявил, что Турция хочет безопасности на своих границах и не будет нападать на сирийское государство или граждан. При этом он обратил внимание на террористическую партию «Рабочая партия Курдистана», запрещенную в Турции.

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Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад подтвердил поддержку спецоперации России на Украине. Текущая ситуация требует большей непоколебимости и ясности в политических позициях, Сирия выступает в поддержку спецоперации, заявил президент страны.

Власти Турции выразили готовность признать Башара Асада легитимным президентом Сирии и начать процесс восстановления дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой.