15 января 2023, 00:29
Встречу глав Минобороны Турции и Сирии поставили в повестку дня в середине февраля — СМИ
Yeni Akit: встреча глав Минобороны Турции и Сирии может пройти в середине февраля
Очередная встреча глав Минобороны Турции и Сирии может пройти в середине февраля. Об этом написала газета Yeni Akit со ссылкой на официального представителя президента Турции Ибрагима Калына.
«Ибрагим Калын сообщил, что в середине февраля на повестке дня стоит встреча между министрами обороны двух стран», — говорится в сообщении.
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Калын заявил, что Турция хочет безопасности на своих границах и не будет нападать на сирийское государство или граждан. При этом он обратил внимание на террористическую партию «Рабочая партия Курдистана», запрещенную в Турции.
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Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад подтвердил поддержку спецоперации России на Украине. Текущая ситуация требует большей непоколебимости и ясности в политических позициях, Сирия выступает в поддержку спецоперации, заявил президент страны.
Власти Турции выразили готовность признать Башара Асада легитимным президентом Сирии и начать процесс восстановления дипломатических отношений с Сирийской Арабской Республикой.
Турция
Сирия
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