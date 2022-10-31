Встречу Байдена с тиктокером-трансгендером назвали «актом отчаяния» | 360°

Мир 31 октября 2022, 21:10 Встречу Байдена с тиктокером-трансгендером назвали «актом отчаяния» Политик из США Гингрич осудил Байдена за встречу с тиктокером-трансгендером РИА "Новости"

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Американского президента Джо Байдена раскритиковали за встречу с тиктокером-трансгендером в то время, когда в стране назревают экономический и политический кризисы. Со стороны главы Белого дома это выглядит как акт отчаяния, считает политик и бывший спикер палаты представителей конгресса США Ньют Гингрич. Свое мнение он изложил в колонке для Fox News.

Интервью с блогером организовали на фоне недовольства ценами на топливо и продукты. Кроме того, американцев беспокоит высокий уровень преступности, а также беспорядки на южной границе.

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«Именно поэтому Белый дом организовал Байдену встречу с представителем радикального образа жизни, с которым большинство граждан не согласны», — иронизирует Гингрич.

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Беседу с президентом в соцсеть выложила тиктокер-трансгедер Дилан Малвэйни, которая сменила пол с мужского на женский. В интервью Байден согласился с мнением блогера о важности гормональных препаратов и доступности операций по смене пола для детей. Более 60% американцев считают, что неприемлемо даже обсуждать тему смены пола у детей, при этом их лидер уверен, что это — неотъемлемая часть свободы личности и демократии.

«Я считаю, что это был акт отчаяния со стороны Байдена. Сотрудники Белого дома далеко не глупы. Они знают, что не могут говорить об экономике, преступности, кризисе на границе, образовании или любой другой проблеме: американцы все равно им не поверят», — заключил политик.