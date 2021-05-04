Байден назвал возможную дату встречи с Путиным

Встреча президента РФ Владимира Путина с американским лидером может состояться в июне. Не исключено, что главы государств побеседуют на территории Европы.

Байден ответил на вопрос журналистов о вероятной встрече с российским коллегой во время поездки по Европе. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Да, я надеюсь и ожидаю, что так и будет», — заявил глава Белого дома.

Ранее Байден выступил с инициативой провести в Европе саммит, на котором был бы поднят вопрос двусторонних отношений.

В Госдепе считают, что разговор двух лидеров пошел бы на пользу обеим странам. Одной из сфер взаимного интереса для сотрудничества госсекретарь США Энтони Блинкен назвал продление СНВ-3.