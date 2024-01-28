Мир 28 января 2024, 16:02 Встречи Путина и Гросси не будет — Песков Песков заявил, что в планах Кремля нет встречи Путина с Гросси Li Xiaopeng/XinHua/globallookpress

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Встреча президента Владимира Путина и гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси не планируется. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщило РИА «Новости».

«Нет», — сказал Песков, отвечая на вопрос.

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Гросси собирается приехать в Россию для межведомственных консультаций по вопросам безопасности Запорожской АЭС. Перед этим гендиректор МАГАТЭ должен посетить саму атомную электростанцию.

Ранее Захарова раскритиковала Гросси за замалчивание аспектов об оружии с обедненным ураном. Она напомнила, что этот тяжелый металл крайне опасен для человека и окружающей среды.