Все необходимые условия для встречи беженцев созданы в России, сообщили в Минобороны РФ. 557 тонн гуманитарного груза уже доставлено на Украину, в 123 населенных пунктах проведено 80 гуманитарных акций.

Как пояснили в оборонном ведомстве, в пунктах пропуска и местах временного размещения оборудованы помещения для отдыха. Также предусмотрено горячее питание, развернуты мобильные медицинские пункты, организована логистика для убытия в российские регионы, отметил сайт телеканала «Звезда» в Telegram.

Для иностранных граждан предусмотрена их доставка на родину, добавили в Минобороны РФ.

Уже 557 тонн гуманитарного груза доставлено на Украину. В 123 населенных пунктах Запорожской, Киевской, Харьковской и Херсонской областей, а также в ДНР и ЛНР проведено 80 гуманитарных акций, в том числе 18 — за истекшие сутки. В ходе этих акций мирному населению освобожденных районов передано 60 тонн продуктов питания, медикаментов и предметов первой необходимости.

Для поддержки жителей в Луганск доставили свыше 130 тонн гуманитарной помощи из Ростова-на-Дону. В Минобороны РФ отметили, что людям привезли бутилированную питьевую воду, мясные и рыбные консервы, крупы, а также кондитерские и хлебобулочные изделия, сладости и конфеты.