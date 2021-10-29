Байден побоялся проводить испытания ракет перед встречей с Путиным

США перенесли дату проведения испытаний гиперзвукового оружия перед саммитом президентов Джо Байдена и Владимира Путина. Такое решение приняли, чтобы не раздражать Россию, заявило издание Politico со ссылкой на источники.

По данным издания, испытания перенесли менее чем за неделю до встречи лидеров двух стран. Причем запуск гиперзвуковой ракеты ракеты был запланирован давно. Несмотря на это, Белый дом приказал Пентагону задержать испытания, чтобы не раздражать Москву. США побоялись, что Россия может неправильно понять подобный сигнал.

Один из собеседников издания заявил, что со своей стороны Россия также «не устраивала разных вещей перед саммитом». При этом в Белом доме подчеркнули, что материал Politico является неточным.

Встреча Путина и Байдена прошла 16 июня в Женеве. Президенты Росси и США вели переговоры в течение почти четырех часов. По итогам саммита они приняли совместное заявление, касающееся контроля над стратегическими вооружениями. На уровне экспертов провели уже несколько раундов встреч по этому вопросу.