Мир 27 декабря 2023, 17:15 Встрече Зеленского и Орбана помешал ряд спорных вопросов МИД Венгрии сообщил о нерешенных вопросах перед встречей Орбана и Зеленского Attila Volgyi/XinHua/globallookpress

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Переговоры премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента Украины Владимира Зеленского не состоятся, пока не будут проработаны все спорные вопросы. Об этом газете Magyar Nemzet заявил замглавы МИД Венгрии Левенте Мадьяр.

Дипломаты уже начали подготавливать встречу. Замглавы МИД добавил, что Венгрия договорилась с Украиной, и переговоры Орбана и Зеленского проведут только после урегулирования спорных вопросов.

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«Мы еще не дошли до этого, поэтому встреча сейчас несвоевременная, но мы над этим работаем», — указал дипломат.

По его мнению, конструктивному общению двух стран мешает воинственная риторика Украины. Несмотря на это, Мадьяр обратил внимание на стремление украинской стороны к сотрудничеству.

Ранее Орбан сообщил об ухудшившихся отношениях Венгрии и Украины. Он возложил вину за сложившуюся ситуацию на украинское руководство и напомнил о притеснениях живущих в Закарпатье венгров в 2015 году. По его словам, Венгрия восстановит отношения с Украиной только после отмены дискриминирующих законов.