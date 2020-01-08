Встречать уже некого. Пассажиры Борисполя почтили память погибшего экипажа Boeing-737

В украинском аэропорту Борисполь почтили память экипажа, погибшего 8 января в авиакатастрофе в Тегеране. Родственники, друзья и просто неравнодушные граждане приносят цветы в память о жертвах трагедии.

В холле аэропорта появился мемориал в память об экипаже разбившегося в Иране лайнера «Международных украинских авиалиний», к которому люди возлагают цветы. Почтить память экипажа также пришли и руководители авиакомпании.

В состав экипажа входили три пилота и шесть бортпроводников. Всего на борту лайнера находились 167 пассажиров. Выжить не удалось никому.

Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» разбился после вылета из аэропорта Тегерана. Лайнер загорелся в воздухе почти сразу после вылета. На Украине собрали специальную комиссию, которая будет выяснять из-за чего произошла трагедия. По предварительным данным, причиной авиакатастрофы стало возгорание двигателя из-за технической неисправности.

Упавшим лайнером управлял пилот Алексей Наумкин. В авиацию он пришел по стопам своего отца. Об этом «360» рассказал однокурсник погибшего летчика Сергей Черный.