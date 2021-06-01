Встречающийся с секс-куклами бодибилдер захотел отношений с человеком

Казахстанский бодибилдер Юрий Толочко, который встречается с двумя женскими секс-куклами, планирует завести еще и мужскую. Также он не исключает отношений с реальным человеком, сообщила Daily Star.

Толочко выступил в эфире лондонского FUBAR Radio. Бодибилдер участвовал в трансляции вместе с двумя куклами, Луной и Лолой. Он рассказал, что считает обеих своими женами, при этом церемонии бракосочетания пока не было.

Спортсмен планирует это исправить. Для этого он хочет купить мужскую секс-куклу и устроить ее бракосочетание с Луной.

«Одновременно я хочу устроить собственную церемонию жизни и свободы», — сказал бодибилдер.

Также Толочко заявил, что в будущем не исключает романтических отношений с реальным человеком. В прошлый раз такие отношения длились семь лет.

«Для меня это интересно и важно, и в будущем, возможно, у меня будет реальный человек, но важно, чтобы ей тоже нравились мои куклы», — добавил спортсмен.

В марте Толочко объявил о разводе с секс-куклой Марго и назначил своей новой супругой Лолу.