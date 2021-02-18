Грузинская бабушка танцует на балконе, встречая снег. Видео

В соцсетях расходится ролик с танцующий под снегом бабушкой. Грузинка на своем балконе радуется идущему снегу, который бывает в Грузии нечасто.

Прошедший снегопад в Тбилиси оказался сильнейшим за много лет — жители давно не помнят столько снега. В соцсетях умиляются видеоролику, где танцующий под снегом бабушкой. Горожане радуются снегу, хотя некоторые предпочитают это делать, глядя из окна. Хотя стоит выйти на улицу и полюбоваться видами города. Ведь снег редко задерживается на улицах Тбилиси больше, чем на один-два дня. Потом все растает, и город снова вернется к своему прежнему облику, сообщил «Спутник Грузия».

Даже в разгар зимы снег в Тбилиси идет редко. Снегопад для кого-то радость, а для кого-то испытание. Особенно для сотрудников коммунальных служб. Именно им придется убирать город с утра. Также испытание это для автомобилистов — у большинства на машинах стоит летняя резина и выезд на заснеженные улицы таких автомобилей представляет риск для многих.