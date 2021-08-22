Встреча Зеленского и Меркель началась в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель проводят переговоры в Мариинском дворце в Киеве. Об этом сообщили в пресс-службе офиса украинского лидера.

«Глава государства поприветствовал гостью на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram.

После встречи Зеленского и Меркель в формате с глазу на глаз предусмотрены встреча с представителями СМИ и продолжение переговоров в расширенном формате.

Канцлер Германии проведет на Украине один день. Перед этой поездкой она побывала в Москве, где провела переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. На повестке были вопросы двустороннего сотрудничества, обсуждение положения дел в Ливии, Сирии, Афганистане. Отдельное внимание уделили ситуации в Донбассе. Путин попросил Меркель повлиять на Украину из-за невыполнения Минских соглашений с киевской стороны.

На встрече с Зеленским канцлер, вероятно, затронет вопрос «Северного потока — 2», против которого активно выступают власти Украины.