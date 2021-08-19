Встреча Зеленского и Байдена состоится 31 августа

МИД Украины анонсировал встречу Владимира Зеленского и Джо Байдена. Отмечается, что украинский президент пообщается с американским коллегой 31 августа в Вашингтоне. Об этом написало РИА ФАН.

Кроме встречи «с глазу на глаз» с лидером США Зеленский планирует посетить Чикаго 28–29 августа. В этом городе он собирается отметить День независимости вместе с украинской диаспорой, рассказали во внешнеполитическом ведомстве Украины.

Зеленский и Байден рассмотрят вопросы, касающиеся безопасности. В частности, лидеры двух стран обсудят ситуацию на Донбассе и новые реформы.