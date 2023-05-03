03 мая 2023, 14:16
Встреча в Стамбуле определит будущее зерновой сделки после 18 мая — офис Эрдогана
Представитель президента Турции Калын допустил прекращение поставок по зерновому коридору
Поставки по черноморскому зерновому коридору прекратят, если встреча представителей стран — участниц зерновой сделки в Стамбуле не принесет результатов. Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын предупредил о такой перспективе, сообщил телеканал CNN Turk.
Делегаты министерств обороны Турции, Украины и России встретятся в Стамбуле 5 мая. По его словам, эти переговоры могут стать решающими для продления зерновой сделки, а ее остановка — спровоцировать серьезные проблемы с мировыми поставками продовольствия.
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«Если встреча не принесет положительного результата, отгрузки зерна могут прекратиться 18 мая», — сказал Ибрагим Калын.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна заинтересована в исполнении всех договоренностей и продолжила контакты по этому поводу, несмотря на скромные поводы для оптимизма. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал перспективы продления соглашения неясными, потому что требования российской стороны не выполнили.
Турция
зерновая сделка
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