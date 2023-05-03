Мир 03 мая 2023, 14:16 Встреча в Стамбуле определит будущее зерновой сделки после 18 мая — офис Эрдогана Представитель президента Турции Калын допустил прекращение поставок по зерновому коридору РИА «Новости»

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Поставки по черноморскому зерновому коридору прекратят, если встреча представителей стран — участниц зерновой сделки в Стамбуле не принесет результатов. Представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын предупредил о такой перспективе, сообщил телеканал CNN Turk.

Делегаты министерств обороны Турции, Украины и России встретятся в Стамбуле 5 мая. По его словам, эти переговоры могут стать решающими для продления зерновой сделки, а ее остановка — спровоцировать серьезные проблемы с мировыми поставками продовольствия.

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«Если встреча не принесет положительного результата, отгрузки зерна могут прекратиться 18 мая», — сказал Ибрагим Калын.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна заинтересована в исполнении всех договоренностей и продолжила контакты по этому поводу, несмотря на скромные поводы для оптимизма. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу назвал перспективы продления соглашения неясными, потому что требования российской стороны не выполнили.