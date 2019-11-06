Долгожданное встреча и подписание промежуточных торговых договоренностей между президентом США Дональдом Трампом и главой КНР Си Цзиньпином могут быть отложены до декабря.

Трамп заявил о намерении подписать торговую сделку с Китаем Подробнее

Как сообщил Reuters высокопоставленный источник, пока ведутся переговоры по поводу условий и места проведения переговоров. Предварительно, лидеры двух стран могут встретиться в Швеции или Швейцарии. Обсуждаются также другие страны Европы и Азии.

Собеседник агентства допустил, что торговое соглашение может быть и не будет подписано, но пока оно выглядит вполне достижимым.

Тем более, что в Китае считают быстрое соглашение наиболее благоприятным исходом дела, учитывая давление, которое испытывает Трамп из-за становящегося все более реальным импичмента.

Скорее всего, сделка будет включать в себя обещание Вашингтона отказаться от тарифов на импорт товаров из Китая на сумму 156 миллиардов долларов. Речь идет о мобильных телефонах, игрушках и ноутбуках.

По данным ТАСС, первый этап достижения окончательного торгового соглашения должен был состояться на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который был отменен из-за антиправительственных протестов в Чили.

Тем не менее, пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли заявил, что несмотря на это этап будет завершен.