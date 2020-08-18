Встреча советников глав «нормандской четверки» пройдет до конца лета

По словам журналистов, Украину на мероприятии будет представлять глава офиса президента Андрей Ермак. От нашей страны на встречу прибудет заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, пишет сайт «Политика сегодня».

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что встреча в «нормандском формате» пройдет 28 августа этого года.