Встреча советников глав «нормандской четверки» пройдет до конца лета
Советники глав стран из «нормандской четверки» собираются провести встречу до конца лета нынешнего года. Уточняется, что формат запланированной встречи в настоящий момент не определили, сообщил «Интерфакс».
По словам журналистов, Украину на мероприятии будет представлять глава офиса президента Андрей Ермак. От нашей страны на встречу прибудет заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, пишет сайт «Политика сегодня».
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что встреча в «нормандском формате» пройдет 28 августа этого года.