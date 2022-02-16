Политолог Марков рассказал, почему невозможна встреча Путина и Зеленского

Встретиться с российским президентом Владимиру Зеленскому не позволят на Западе, считает политолог Сергей Марков. Об этом он рассказал Lenta.ru.

По мнению Маркова, Зеленский является президентом Украины формально, а на самом деле страной управляет «скрытый диктатор» извне.

«Диктатор запрещает Зеленскому встречаться с президентом России Путиным по повестке улучшения отношений, которые крайне необходимы России и Украине. Это повестка отмены ограничений передвижения граждан, отмены санкций, восстановления полноценного дипломатического диалога и так далее», — считает политолог.