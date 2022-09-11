Немецкие СМИ заявили, что встреча Путина и Цзиньпина станет сигналом Западу | 360°

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Немецкие СМИ заявили, что встреча Путина и Цзиньпина станет сигналом Западу

Handelsblatt: встреча Владимира Путина и Си Цзиньпина станет сигналом Западу

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Встреча президента России Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином в ходе заседания Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества пошлет сигнал Западу о поддержке Москвы Пекином. Такое мнение выразил обозреватель немецкого издания Handelsblatt.

«Наблюдатели приписывают этой встрече большое символичное значение, <…> это можно расценивать как четкий сигнал поддержки Москвы», — отметил публицист в материале.

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Визит спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань подтолкнул Китай к России, уверен журналист. Это укрепило двусторонние связи государств в рамках борьбы с Западом.

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До этого глава комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу назвал противостояние гегемонии США важным аспектом во взаимодействии Китая и России.

Помощник президента Юрий Ушаков заявил, что встреча Путина и Цзиньпина будет иметь важный характер. К ней активно ведется подготовка.

Владимир Путин

Си Цзиньпин

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