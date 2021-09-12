Результатом почти четырехчасовой встречи президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко стало подписание 28 интеграционных программ. Пока их приоритетом является реализация экономических положений, изложенных в Договоре о Союзном государстве от 1999 года.

Репортер издания The National Interest Марк Эпископос предположил, что сейчас все усилия будут сосредоточены на экономике и преодолении последствий пандемии коронавируса. Это сближение макроэкономической политики и валютного регулирования, интеграция систем потребительских платежей, общая защита прав потребителей и законы о туризме.

Россия будет поставлять партнеру природный газ по предельно субсидированным ценам, что позволит создать в ближайшие годы общий газовый рынок. Москва до 2022 года предоставит Минску кредиты на 630 миллионов долларов. Возможно, в будущем будет создан парламент Союзного государства.

Встреча с Путиным знаменует конец эпохи Лукашенко, который построил свою карьеру на «многовекторной внешней политике». Он долгое время пытался наладить контакты с Западом и сделать республику геополитически подвижной, чтобы не впасть в одностороннюю зависимость от Кремля. В последнее время Лукашенко не спешил одобрять положение договора об интеграции и пытался выторговать у Москвы большие экономические уступки.

Однако ему пришлось согласиться на интеграцию, которой он годами успешно сопротивлялся.

«Лукашенко, несмотря на все свои бесспорные ошибки, сформулировал и решительно реализовал концепцию суверенитета Белоруссии, которая теперь разбилась о кремлевские купола», — резюмировал журналист.

Россия и Белоруссия согласовали положения о совместном противодействии западным санкциям, об интеграции систем платежных карт, унификации внешней политики, законодательства и экономики.