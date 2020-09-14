Встреча Путина и Лукашенко продлилась более четырех часов

Завершились российско-белорусские переговоры, которые проходили сегодня в Сочи. Встреча лидеров двух государств Владимира Путина и Александра Лукашенко длилась 4 часа 20 минут, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в Telegram-канале «Пул №3».

Сегодня утром в сочинской резиденции Путина прошли переговоры президентов России и Белоруссии. На встрече «тет-а-тет» Путин и Лукашенко обсудили перспективы двусторонних отношений, а именно сотрудничество в рамках Союзного государства и крупные совместные проекты.

Глава России также упомянул о предоставлении Белоруссии кредита в 1,5 миллиарда долларов и заявил о том, что соседняя страна первой получит российскую вакцину от коронавируса нового типа.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президенты изначально не планировали подписывать какие-либо документы по итогам переговоров. Он отметил, что не будет и пресс-конференции после встречи.

Это был первый выезд Лукашенко за границу после президентских выборов, которые прошли в Белоруссии 9 августа.