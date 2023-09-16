Мир 16 сентября 2023, 05:32 Встреча Путина и Ким Чен Ына показала провал политики США — WP The Washington Post: встреча Путина и Ким Чен Ына указала на провал подхода США РИА «Новости»

Читать 360tv в

Встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Ына указала на провальность политики администрации президента США Джо Байдена в отношении Пхеньяна. Об этом сказано в статье обозревателя The Washington Post Джоша Рогина.

Журналист отметил, что последствия «политики невзаимодействия» администрации Байдена с Пхеньяном проявились на этой неделе на российском Дальнем Востоке».

Реклама

Переговоры лидеров Владимира Путина и Ким Чен Ына «подчеркивают провал политики Байдена» в отношении КНДР, уверен Рогин.

Любая попытка наладить отношения с Северной Кореей дастся непросто администрации Байдена, указал автор. Более того, он считает, что шансы на успех будут низкими.

Также, указано в материале, это может обернуться провалом Байдена на фоне его желания пойти на второй президентский срок.

«Мы не создали никаких предпосылок для того, чтобы Северная Корея рассматривала нас как возможный вариант [для сотрудничества]» — заявила эксперт из вашингтонского Центра имени Генри Стимсона Дженни Таун.

Отсутствие реального дипломатического взаимодействия между США и КНДР, по мнению Рогина, может способствовать ускорению в Северной Корее разработки программ вооружения, а также сближению с соперниками Штатов.