Лидеры России и Турции встретились 22 октября в Сочи. Главной темой переговоров стала ситуация в Сирии. Еще перед началом диалога Дмитрий Песков предположил, что он будет сложным и небыстрым. Сам Владимир Путин назвал итоги встречи «судьбоносными». «360» выяснил, как событие оценили иностранные СМИ.

В Euronews задались вопросом: «Почему Эрдоган пришел на встречу с Путиным?» Журналисты сами же и ответили. Дело в том, что истекает срок временного прекращения огня в Сирии. И Турция возобновит операцию в регионе, если США не выполнят данных ими в рамках соглашения обещаний.

«То, что Эрдоган идет к Путину в разгар кризиса, показывает, какую важную роль Москва стала играть в сирийском конфликте», — к такому выводу пришли сотрудники издания после разговора с экспертом по Ближнему Востоку Жюльеном Барнс-Дейси из Европейского совета по международным отношениям. Последний считает, что российская сторона «заполняет вакуум», созданный выводом американских солдат из Сирии.

Схожую мысль высказали и сотрудники The New York Times. Они отметили, что решение по Сирии закрепило стратегическое преимущество России на Ближнем Востоке: «Путин стал доминирующей силой в Сирии и главным переговорщиком на Ближнем Востоке», — сказано в материале.

То, что встреча прошла за несколько часов до истечения пятидневного перемирия между Турцией и курдами на северо-востоке Сирии, отметили и в Aljazeera. Авторы материала также привели слова Владимира Путина о том, что хорошая связь между Россией и Турцией «позволит найти ответ даже на самые сложные вопросы».

В качестве результата более чем шестичасовых переговоров в Bloomberg отметили: «Путин и Эрдоган заключили соглашение о совместном патрулировании границы с Сирией». Главы государств заключили сделку по Сирии.

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«Мы подписали с Путиным исторический меморандум о территориальной и политической целостности Сирии и возвращении беженцев», — цитирует Эрдогана издание.

В «Би-би-си» соглашение назвали «планом разведения сил на территории Сирии». Осуществлять его будут российские и турецкие военные, а также сирийские пограничники. Журналисты отметили, что после встречи с Эрдоганом Путин позвонил президенту Сирии и рассказал о положениях меморандума. По заявлению Кремля, Башар Асад поддержал его. При этом пресс-служба сирийского президента сообщила, что Дамаск «абсолютно против любого захвата сирийских территорий под каким-либо названием или предлогом».

Однако «самым большим неудачником» из-за сделки Путина и Эрдогана признали США. Так считают в CNN: «Американцам теперь нет места в формировании будущего Сирии», — говорится в материале с заголовком «Путин и Эрдоган только что заключили сделку по Сирии. США — главные неудачники».

В статье USA Today авторы продолжили эту мысль, приведя слова американского сенатора-демократа Боба Менендеса. По его мнению, российская и турецкая стороны стали победителями, а у Вашингтона даже нет четкого понимания относительно того, где могут остаться войска Штатов.