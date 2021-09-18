Встреча Путина и Байдена в Женеве обошлась Швейцарии в $10 млн

Встреча президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве стоила не менее десяти миллионов долларов. Об этом сообщил глава пресс-службы местной администрации Эммануэль Куэно.

По данным РИА «Новости», он пояснил, что пока это предварительная сумма. Она может увеличиться еще на 10-15% после пересчета.

«Когда подсчеты завершатся, они будут отправлены федеральным властям в конце сентября», — сказал Куэно.

По данным газеты Le Courrier, государственный совет Женевы обнародовал информацию о расходах на переговоры Путина и Байдена. На организацию безопасности встречи было потрачено 5,6 миллиона долларов, простой частных организаций во время встречи стоил 556 тысяч долларов, еще 239 тысяч долларов ушло на работу протокольных служб, а 3,2 миллиона долларов — на транспорт и кейтеринг для журналистов.

Переговоры президентов прошли 16 июня в Женеве, на вилле Ла Гранж. Путин и Байден беседовали в течение трех с половиной часов. По итогам они сделали совместное заявление.