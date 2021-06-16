Встреча Путина и Байдена в расширенном составе завершилась

Встреча президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена в расширенном составе завершилась на вилле Ла Гранж. Она продлилась порядка двух часов.

Встреча на вилле Ла Гранж началась около 14:30 по московскому времени. Планируется, что общение президентов займет около пяти часов. Переговоры поделены на три части — одну в узком составе и две в расширенном. Первая часть встречи прошла в узком составе и завершилась около 16:30 по московскому времени.

Вторая часть переговоров прошла в расширенном формате — она стартовала через некоторое время после завершения первой и продлилась до 18:05 по московскому времени.

После окончания третьей части президенты России и США выступят перед журналистами по отдельности — общей пресс-конференции не будет. Перед началом встречи лидеры США и России пожали друг другу руки — первым потянулся Байден. Общение началось с шутки Владимира Путина.

Американские журналисты устроили давку перед входом в зал переговоров. Она длилась около 15 минут — все это время президенты просто сидели и смотрели на происходящее. После окончания стандартной процедуры, они удалились для переговоров — СМИ туда уже не пустили.