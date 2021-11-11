Встреча президента США и лидера КНР состоится 15 ноября

Президент США Джо Байден и китайский лидер Си Цзиньпин запланировали встречу на 15 ноября. Переговоры должны пройти в онлайн-формате. Об этом написала газета Politico со ссылкой на источники в администрации Белого дома.

Переговоры двух коллег должны пройти на следующей неделе, в понедельник во второй половине дня, уточнил сайт kp.ru.

Ранее британские СМИ писали, что Байден во время телефонного звонка в Китай предложил Си Цзиньпину встретиться лично, однако председатель КНР это предложение отклонил. Кроме того, сообщалось, что Си Цзиньпин посоветовал Вашингтону придерживаться менее агрессивной риторики в отношении КНР. Позже президент США заявил, что вся эта информация не соответствует действительности.